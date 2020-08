Os "homens do jogo": conheça os craques mais decisivos no 'big 5' com um líder indiscutível

As exibições e sucessos individuais são determinantes para as conquistas coletivas e há sempre aquele jogador que se destaca dos demais. Na época 2019/20, este foram os 25 craques que receberam mais vezes o prémio de 'Homem do Jogo' em partidas das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Itália, França, Espanha e Alemanha) e a distância do líder para os restantes é... abismal [Imagens: Reuters, Getty Images, Action Images, Lusa/EPA]