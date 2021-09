'Ratings' do FIFA 22 com um 'intruso' no top-3: EA Sports revela os 22 melhores

O FIFA22 disponibilizou esta segunda-feira a lista dos jogadores com melhores 'ratings' do videojogo, um 'ranking' que é elaborado por uma equipa especializada e que avalia os cerca de mais de 30 atributos que definem o nível de habilidade de um jogador dentro do jogo. Cristiano Ronaldo é o único português nesta lista, marcando presença num top-3 que não conta com Kylian Mbappé ou Neymar. [Imagens: EASports]