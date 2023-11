Os jogadores mais populares de cada clube da Premier League: há um português metido ao barulho

O 'The Athletic' fez um estudo e revelou, com base na venda de camisolas, quem é o jogador mais popular de cada clube na Premier League. Há casos pouco surpreendentes, como o facto de Haaland ser o mais mediático no universo do Manchester City, mas nesta lista também aparecem nomes que talvez não sejam assim tão óbvios. Existe um português metido ao barulho... e não é Bruno Fernandes.