Os jogadores que ainda estão sem clube e que podem assinar a qualquer momento: há nomes inesperados na lista

É verdade que o mercado de transferências já terminou nos principais campeonatos europeus - incluindo em Portugal -, mas ainda existem muitos jogadores sem contrato disponíveis para preencher as lacunas de plantéis que, por um motivo ou outro, ainda não estão totalmente fechados. Esta é a lista de jogadores, com nome mais ou menos sonante, que estão disponíveis para assinar com qualquer equipa. Reforçar que existe um pouco de tudo entre os nomes que surgem nesta lista, até um campeão do mundo e vencedor da última edição da Liga Europa, como é o caso do argentino Papu Gómez. [Imagens: Reuters, Action Images, Galatasaray e Ricardo Jr.]