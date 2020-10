Os maiores patrocínios do futebol: ninguém ganha mais do que eles e Ronaldo não está na frente

Milhões, milhões e mais... milhões. O negócio do futebol gera muito dinheiro e resultado disso mesmo são os contratos milionários que os jogadores têm assinado com o passar dos anos. Os valores crescem, a duração das ligações aumenta e os bolsos... enchem (ou esvaziam, dependendo da perspetiva, claro). Eis os principais contratos entre jogadores de futebol e as maiores marcas desportivas da atualidade, com valores que chegam a ser... astronómicos. [Imagens: Reuters, Action Images e EPA]