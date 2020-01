Os milhões das estrelas do MotoGP: Salário de Miguel Oliveira surpreende

[Galerias mais vistas do ano; originalmente publicada a 30 de abril] O portal especializado 'Deshibiker' deu conta dos valores pagos pelas equipas aos pilotos de MotoGP para a temporada 2019 e há ordenados que claramente surpreendem. Numa lista comandada com grande vantagem por Marc Márquez, o campeão do Mundo em título, Miguel Oliveira é um dos mais mal pagos, algo que se acaba por compreender pelo facto de o português ter chegado esta temporada à categoria rainha do MotoGP e por estar numa equipa satélite. Ainda assim, de estranhar acaba por ser a diferença de salário para Hafizh Syahrin, o seu colega de equipa, ou então para Johann Zarco, que é o sétimo mais bem pago do campeonato...