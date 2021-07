Cristiano Ronaldo continua a ser o melhor marcador do Euro'2020, com 5 golos, os mesmos de Patrik Schick. Com as seleções de Portugal e República Checa já eliminadas, o português leva vantagem porque disputou menos um jogo (4 contra 5), mas há nomes que podem chegar ao topo dos goleadores entre as quatro seleções ainda em prova. [Imagens: Reuters e Action Images]