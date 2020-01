O Sporting-Benfica desta sexta-feira será o primeiro dos anos 20 do Séc. 21. Ainda consegue recordar-se do primeiro dérbi lisboeta deste milénio, fez há dias 20 anos? Foi um Benfica-Sporting (0-0) para o campeonato, a 9 de janeiro de 2000. Recorde os onzes utilizados por águas e leões nessa partida e compare com aqueles que poderão entrar amanhã em campo. Nota para o facto de elementos como Ferro poderem não jogar, devido a lesão, ou para a ausência confirmada de Vietto, que em condições normais seria titular.