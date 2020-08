Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Benfica e FC Porto fecham este sábado a época futebolística em Portugal com a disputa da final da Taça de Portugal no Estádio Cidade de Coimbra. Conheça as escolhas prováveis dos dois treinadores para o clássico agendado para as 20h45.