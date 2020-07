Os onzes prováveis de Benfica e Sporting para o dérbi no Estádio da Luz

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Benfica e Sporting protagonizam este sábado um dérbi histórico na 34.ª e última jornada da Liga NOS, já que pela primeira vez os rivais da 2.ª circular se defrontam sem presença de público nas bancadas. As águias já têm o 2.º lugar garantido, mas os leões ainda estão na luta pelo último lugar do pódio e estas são as escolhas prováveis de Nélson Veríssimo (Benfica) e Rúben Amorim (Sporting) para o encontro que começa às 21h15 no Estádio da Luz, em Lisboa. [Imagens: Paulo Calado, Vitor Chi, José Gageiro/Movephoto e Lusa]