Sporting e Benfica protagonizam esta segunda-feira o jogo 'grande' da 16.ª jornada da Liga NOS, que será antecedido pela receção do FC Porto ao Rio Ave e a visita do Sporting de Braga ao Moreirense.O dérbi, em Alvalade (21h30), assume proporções quase decisivas para as 'águias', que ocupam o terceiro lugar, com 33 pontos, menos seis do que os 'leões' (39), que lideram o campeonato e ainda não averbaram qualquer desaire na prova.