Os plantéis mais valiosos da Premier League: Liverpool e Manchester City sem igual

A Liga inglesa começou esta temporada a um ritmo frenético, com várias equipas a surpreender os principais candidatos ao título. O surto do vírus SARS-CoV-2 impediu que as equipas pudessem investir no mercado de transferências com a normalidade a que já estavam acostumados, mas mesmo isso não impediu alguns emblemas ingleses de contratar jogadores por valores bem avultados. Eis os plantéis mais valiosos, em ordem crescente, da Premier League. [Imagens: Reuters e Action Images]