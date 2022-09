Já não é novidade que falar dos melhores jogadores do Mundo é também falar dos atletas portugueses. Presentes em quase todas as listas, esta sexta-feira surgem mais três nomes lusos entre os jogadores com mais potencial no modo carreira do FIFA 23: Rafael Leão, João Félix e Vitinha presentes em lista naturalmente encabeçada por Mbappé e... Haaland.



A lista dos 21 jogadores com mais potencial do modo carreira:



1. Mbappé

2. Haaland

3. Pedri

4. Foden

5. Vinícius Jr.

6. Donnarumma

7. Wirtz

8. Havertz

9. Vlahovic

10. Bellingham

11. Ansu Fati

12. Musiala

13. Rafael Leão

14. João Félix

15. Tonali

16. Bastoni

17. Alexander-Arnold

18. Gravenberch

19. Camavinga

20. Gavi

21. Vitinha