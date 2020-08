Os reis do golo na Champions: Bayern Munique a um passo da glória

A edição 2019/20 da Liga dos Campeões foi interrompida devido à pandemia da Covid-19, mas nem essa paragem tirou 'gás' ao Bayern Munique. Esta temporada, os alemães têm sido um verdadeiro 'rolo compressor' e nem o facto das últimas eliminatórias terem sido disputadas a uma mão impediu a equipa de aparecer em segundo lugar na lista das equipas com mais golos marcados numa só edição da Liga dos Campeões. Saiba quais foram as equipas e em que temporada aconteceram os melhores registos goleadores da competição, no novo formato (jogos realizados/golos marcados). [Fotos: Lusa, EPA e Reuters]