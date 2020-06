Os treinadores que venceram a Premier League nos últimos 20 anos: Ferguson sem rivais 'à altura'

Jürgen Klopp entrou, na quinta-feira, para a lista de treinadores que conquistaram a Premier League em toda a sua carreira. Conheça os técnicos que venceram a considerada 'Melhor liga do Mundo' nos últimos 20 anos, com destaque para Sir Alex Ferguson, que está destacado no topo da tabela das conquistas. [Imagens: Action Images, Reuters e EPA]