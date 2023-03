Oscar Cardozo reencontrou Nuno Gomes no Paraguai: «Um prazer receber-te em minha casa, meu irmão»

Oscar Cardozo e Nuno Gomes conviveram no Benfica entre 2007 e 2011 e agora reencontraram-se no Paraguai, país de origem do Tacuara, que atua no Libertad, com 39 anos, fazendo os 40 em maio próximo. O avançado paraguaio partilhou o momento na conta pessoal de Instagram. "Um prazer voltar a ver-te outra e receber-te em minha casa, meu querido irmão. Quando quiseres, esta é a tua casa", escreveu Cardozo que partilhou ainda uma foto com uma prenda "para o português da casa": o filho. O antigo internacional português ofereceu ao herdeiro do Tacuara uma camisola da Seleção Nacional. "Um prazer voltar a ver-te amigo Tacuara! Obrigado pelo excelente jantar e muitas felicidades para ti e para a tua linda família!", respondeu Nuno Gomes através das redes sociais pessoais.