Nicolás Otamendi foi homenageado no relvado da Luz antes do Benfica-Portimonense, devido à conquista do Mundial'2022. O central foi muito aplaudido pelos adeptos encarnados. De destacar a ausência de Enzo Fernández, o outro campeão pela Argentina, que ficou de fora por motivos disciplinares.