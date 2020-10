Otamendi mostra como foi a festa no balneário da Argentina

A Argentina somou o segundo triunfo em dois jogos nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial'2022, ao vencer a Bolívia por 2-1, nas 'alturas' de La Paz, onde não ganhava desde 2005. A formação da casa começou melhor e adiantou-se no marcador, por Marcelo Moreno, aos 24 minutos, mas o conjunto 'albi-celeste' conseguiu a reviravolta. Lautaro Martínez foi a figura, ao restabelecer a igualdade, numa jogada de insistência, em 'cima' do intervalo, aos 45 minutos, e assistir o suplente Joaquin Correa para o segundo tento dos forasteiros, aos 79. No final, Messi perdeu a cabeça, insultando o preparador físico da Bolívia. No balneário da argentina, a festa foi grande como mostrou o benfquista Otamendi, entre outros.