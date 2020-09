Nicolás Otamendi é um dos nomes do momento devido à sua transferência para o Benfica, por 15 milhões de euros, proveniente do Manchester City. Os valores da mudança do defesa-central argentino - que também já representou o FC Porto - fazem com que integre a lista dos jogadores mais caros de sempre da sua posição acima dos 30 anos, sendo que, com 32 anos, não existe nenhum mais caro. Confira a lista, de acordo com os dados recolhidos pelo 'Transfermarkt'. [Imagens: Action Images, Reuters e Twitter]