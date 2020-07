Outdoors, autocarros, ruas, lojas e cafés: Braga acorda vestida com os novos equipamentos da equipa

Outdoors, autocarros, camisolas em tamanho gigante, decoração de rua e montras de lojas. Braga acordou esta sexta-feira decorada com os novos equipamentos do Sp. Braga, que assinalam o Centenário dos campeões da última edição da Taça da Liga. Até os funcionários de cafés servem os clientes com a nova camisola principal do clube arsenalista. O equipamento principal tem o padrão da imagem gráfica do centenário e o alternativo reflete a mistura entre o azul, cor da cidade e o verde, primeira camisola da história do Sp. Braga.