Outfits de Nagelsmann irritam Bayern: «O futebol não é este tipo de espectáculo»

Se os resultados fossem só vitórias, os outfits de Nagelsmann não seriam notícia ou pelo menos razão para críticas no Bayern mas os três empates e uma derrota consecutivos levam a que treinador seja questionado por vários motivos, incluindo este. Escreve o 'Sport Bild', citando fontes do clube alemão, que a maneira como o treinador se apresenta no banco tem causado alguma irritação por parecer que está num desfile de moda. Embora cumpra a regra de ser roupa fabricada pelos patrocinadores, Nagelsmann muda constantemente e chama a atenção no banco por isso. "O futebol não é este tipo de espectáculo", atiram os críticos [Fotos Reuters e Lusa/Epa]