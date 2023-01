Papa Francisco recebe camisola do Benfica autografada por Enzo e Otamendi

O Papa Francisco nunca escondeu ser fã de futebol - é adepto do San Lorenzo, da 'sua' Argentina - e esta semana recebeu um presente especial que lhe chegou de Portugal. No decurso de uma audiência de Nuno Monteiro, impulsionador do projeto "100 Chocalhos de Excelência, Gente Excelente", na quarta-feira, no Vaticano, o Sumo Pontíficie recebeu uma camisola do Benfica com dedicatória personalizada dos seus compatriotas e campeões do Mundo, Otamendi e Enzo [Fotografias Nuno Monteiro, divulgadas no site oficial do Benfica]