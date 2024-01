E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Parece impossível, mas Nasser Al-Attiyah conseguiu terminar a etapa no Dakar. O piloto qatari, que é um dos favoritos a vencer o Rali Dakar nos automóveis, cortou a meta esta segunda-feira na terceira etapa com menos...uma roda no seu Prodrive Hunter. Ainda assim foi o quarto mais rápido