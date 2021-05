Paris SG apresenta camisola para a próxima época e mostra que conta... com Mbappé

Kylian Mbappé termina contrato com Paris Saint-Germain no verão de 2022 e o futuro do avançado francês continua em aberto. Mas o emblema parisiense deu esta sexta-feira um sinal claro de que conta com ele para 2021/22 ao 'usá-lo' como modelo na apresentação da nova camisola principal para a próxima época - além de outras peças. A camisola resulta de uma parceria exclusiva com a marca Jordan e "presta homenagem à juventude, diversidade, ecletismo e energia, combinando a identidade do clube com os códigos icónicos da cultura de rua", explica o PSG, no se site oficial. [Imagens: PSG]