Bruno Fernandes foi o sétimo jogador que mais se valorizou nas doze principais ligas – Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Holanda, Inglaterra (Premier e Championship), Itália, Portugal e Turquia – entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020. Segundo um estudo da KPMG, o valor do passe do luso subiu 19 M€, valendo agora 77 M€. Lautaro Martínez (+31 M€), Haaland (+26 M€) e Werner (+24 M€) estão no topo da lista.