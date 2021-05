Paulo Sousa é vacinado e felicita federação polaca pela decisão de imunizar a seleção

Paulo Sousa, selecionador da Polónia, já recebeu a vacina contra a covid-19. O treinador partilhou imagens do momento nas redes sociais e mostrou-se satisfeito por toda a seleção estar a ser imunizada antes do Europeu. "Estou feliz com a decisão de se vacinar os jogadores da seleção da Polónia antes do Euro, pois isso permite-nos escolheu uma equipa sem limitações para estes jogos tão importantes. As vacinas são cruciais para a sociedade poder lutar rapidamente contra esta doença", escreveu o técnico português.