Pedro Proença entre Varandas e Pinto da Costa: as imagens da 'foto de família' e dos bastidores da Cimeira de Presidentes

Decorreu esta terça-feira, no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, mais uma Cimeira de Presidentes da Liga . Veja aqui as imagens do interior da reunião, assim como a 'foto de família', onde Pinto da Costa e Frederico Varandas surgiram quase lado a lado, apenas com Pedro Proença no meio, numa altura de relações tensas entre Sporting e FC Porto após trocas de palavras entre os clubes.