Pedro Ribeiro chamou jogadores do Penafiel e deu palestra aos adeptos após goleada em Famalicão

Momento e imagens fortes no final do Famalicão-Penafiel. A turma orientada por Pedro Ribeiro até esteve bem no começo da partida, mas acabou por sair do Minho com uma derrota pesada () na estreia esta temporada na fase de grupos da Allianz Cup. No final da partida, em imagens capturadas pela transmissão televisiva da Sport TV, o treinador dos durienses pediu a presença de todos os jogadores junto das cerca de duas dezenas de adeptos penafidelenses que não faltaram no apoio à equipa em Famalicão e, depois de distribuídas as camisolas, deu uma palestra... aos adeptos. [Imagens: Sport TV]