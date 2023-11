Penálti sobre João Neves deixou Moreno furioso: as imagens da expulsão do treinador do Chaves

Moreno acabou por assistir aos minutos finais do Chaves-Benfica, duelo que terminou com um triunfo dos encarnados por, nas bancadas do Estádio Municipal Manuel Branco Teixeira. Tudo porque o treinador dos flavienses, após rever as imagens do lance sobre João Neves que acaba por resultar num penálti favorável para as águias, levantou-se do banco e protestou veemente a decisão da equipa de arbitragem. Na sequência dos protestos, o árbitro Hélder Malheiro mostrou o cartão vermelho a Moreno.