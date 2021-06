Pepe deu receita para travar penálti de Benzema, Rui Patrício não seguiu conselho e o central não gostou

Antigo colega de equipa de Karim Benzema no Real Madrid, Pepe tentou fazer uso dos seus conhecimentos e apontou a Rui Patrício o lado direito da sua baliza para defender a tentativa do francês. O guardião não seguiu o conselho, atirou-se para o lado contrário e, para lá de ter sofrido um golo, ainda levou nas orelhas do colega de equipa. (Fotos: SportTV)