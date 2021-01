Segundos após o triunfo do FC Porto em casa do Farense ( 0-1 ), Pepe dirigiu-se a Loum para o cumprimentar e, num ápice, após uma troca de palavras, começaram aos empurrões e tiveram de ser separados por colegas e Manuel Mota, árbitro da partida. O central saiu do relvado e nem esteve na habitual roda, ao passo que o médio foi a correr para o balneário, com alguns colegas a correr atrás de si.