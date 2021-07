«Perdão aos sensíveis...»: Andreia Nunes mostra uma "mulher real"

Andreia Nunes, ex-companheira de Ivan Cavaleiro, deu que falar no Instagram ao partilhar uma foto sensual. "Perdão aos sensíveis, que acham que isto é uma foto pouco indicada. Mas esta semana veio uma conversa sobre o que é o corpo de uma mulher real. A mulher real não é só a que tem celulite e estrias, com um peso acima ou abaixo do indicado para a sua estrutura. A mulher real também pode ter o corpo que ela sonhou, pode estar exatamente no peso indicado para ela, porque ela também trabalha para isso, ela decide comer bem todos os dias, decide treinar todos os dias, até pode ter nascido com uma genética melhor, mas isto também é uma mulher real. Na verdade ela tem mais trabalho, ela faz escolhas difíceis todos os dias. Decide não beber uns copos, decide trocar uma praia por um treino. Aceitar os nossos corpos e as nossas marcas é incrível sim, e acho fantástico o trabalho das marcas nesse sentido de incluir todos os corpos, agora não me digam que não somos mulheres reais, porque treinamos e trabalhamos todos os dias para chegarmos até aqui, no fundo até tentamos servir de exemplo para mais pessoas terem um estilo de vida saudável, falo de saúde, e o resultado dos nossos corpos é só uma consequência disso", escreveu na publicação que foi muito aplaudida pelos sus seguidores [Fotos Instagram Andreia Nunes]