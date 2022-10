Picardias no fim do Benfica-PSG: começou com António Silva e Donnarumma e acabou com Luisão e Hakimi frente a frente

O ambiente aqueceu no relvado logo após o apito final no Benfica-PSG (1-1). Primeiro entre António Silva e Donnarumma, que não gostou do agarrão do jovem central, e, mais tarde, com Neymar e um elemento do staff encarnado, mas também Luisão e Hakimi, que ficaram frente a frente e tiveram de ser separados. O diretor técnico das águias tentou depois acalmar o internacional brasileiro.