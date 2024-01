Pinto da Costa e Rui Moreira reencontram-se após líder camarário anunciar que não apoia ninguém à presidência do FC Porto

Pinto da Costa e Rui Moreira estiveram juntos na manhã deste sábado no Porto, no lançamento da primeira pedra da construção da academia da AF Porto, na zona da Prelada. O líder azul e branco e o edil reencontraram-se publicamente depois de, perto do final de 2023, Rui Moreira, também vice-presidente do Conselho Superior do FC Porto, ter anunciado que não apoiará qualquer candidato à presidência dos dragões. No evento estiveram também presentes, entre outras personalidades, João Paulo Correira, Secretário de Estado do Desporto, e Fernando Gomes, líder da FPF.