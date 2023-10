Pinto da Costa marcou presença junto ao relvado do Estádio do Dragão, antes do treino da Seleção Nacional, tendo estado numa animada conversa com Cristiano Ronaldo . Pelo meio, reencontrou ex-portistas como Otávio, Vitinha e Rúben Neves.

