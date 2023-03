Pinto da Costa esteve no lançamento de livro na Casa da Música com companheira, filho e neto

O escritor e jornalista Luís Osório lançou esta quarta-feira o livro 'Ficheiros Secretos' na Casa da Música, no Porto, com várias caras conhecidas a marcarem presença no evento. Uma delas foi Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos dragões, que se fez acompanhar pela namorada, Cláudia Campo, assim como pelo filho e neto, Alexandre e Nuno Pinto da Costa, respetivamente. O líder do emblema da Invicta mostrou-se sorridente e bem disposto. [Fotos: José Gageiro/Movephoto]