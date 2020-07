Piscinas, campos de ténis, sete lareiras: assim é a nova mansão de LeBron James

LeBron James parece apostado em sentir-se totalmente em casa em Los Angeles e nos últimos dias terá fechado a compra de uma luxuosa mansão em Beverly Hills, na qual terá investido qualquer coisa como 35 milhões de euros. Segundo o portal 'The Real Deal', a mansão em causa era propriedade da apresentadora Lee Phillip Bell e conta com mais de mil metros quadrados d dimensão. Para lá do enorme espaço ocupado, a nova casa de LeBron James conta naturalmente com muitos luxos, desde piscinas, campos de ténis, sete lareiras e ainda uma enorme sala de cinema. A confirmar esta aquisição, esta será a terceira mansão adquirida por LeBron James no estado de Los Angeles, depois de já ter adquirido duas mansões em Brentwood, por 20 e 18 milhões de euros.