Depois de nos últimos dois dias já termos trazido a lista dos mais promissores a atuar em Portugal e também termos mostrado os perfis dos jogadores do FC Porto, em parceria com o portal FM Portugal hoje é dia de mostrarmos a composição do plantel do Benfica no Football Manager 2021. Pizzi continua a ser o mais forte na atualidade das águias, isto num plantel em que há vários nomes com potencial para 'virarem' estrelas de topo mundial. E nesse contexto há dois nomes que saltam à vista de todos: Luca Waldschmidt e Darwin Nuñez.