Pizzi era a cara da tristeza benfiquista após o empate com o Moreirense, que ditou a perda da liderança para o FC Porto. No final de uma partida na qual falhou dois penáltis - marcou na recarga do segundo -, o médio internacional português não escondeu o seu estado de espírito, enquanto o Estádio da Luz brindava a equipa com assobios entre alguns aplausos.