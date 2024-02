Plantel de luxo começa a ganhar forma: Zinchenko reforça equipa da Skechers

A Skechers entrou de rompante no mundo do futebol no início desta temporada e já assegurou duas contratações de peso para o seu plantel. Depois de lançar a rede a Harry Kane, goleador do Bayern Munique e principal artilheiro da Europa, a marca aproveitou a recente janela de transferências para reforçar a equipa com Oleksandr Zinchenko, pedra basilar do Arsenal e da própria seleção ucraniana. O lateral-esquerdo de 27 anos assinou um contrato de longa duração como embaixador global da marca norte-americana e, daqui em diante, andará ‘montado’ nas novas Skechers Razor, uma chuteira que lhe permitirá fazer todo o flanco com uma perna às costas. Harry Kane é sinónimo de golos e Zinchenko assume-se como um seguro de vida na defesa. Assim nasce um plantel de luxo, que conta ainda com astros de outras modalidades, como é o caso de Julius Randle e Terance Mann, figuras da NBA.