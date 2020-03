O portal especializado 'Footy Headlines' divulgou esta quinta-feira aquela que supostamente será a camisola alternativa a utilizar por Portugal no Euro'2020 - o mesmo site já tinha mostrado algumas fotos há cerca de um mês . Com um visual pouco visto nos últimos tempos, a camisola da Seleção Nacional conta com três faixas (com três cores cada) na zona frontal e uma na parte inferior da zona traseira. Já no interior da mesma foi colocado um P, de Portugal. A ser confirmada, esta será a camisola alternativa que Portugal utilizará na defesa do Europeu conquistado há quatro anos em França.