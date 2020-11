Num contexto de crise no futebol mundial devido à pandemia de covid-19, o Barcelona quer potenciar o talento dos jovens que tem na equipa (e na formação) para assegurar o futuro. O 'Mundo Deportivo' elencou as apostas dos catalães e, claro, com um português em destaque



Português entre as "jóias" do futuro do Barcelona: as apostas que vão render