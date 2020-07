Premier League já se 'veste' para 2020/21: camisolas da próxima época com visuais para todos os gostos

A temporada da Premier League está perto do final e como vem sendo habitual as equipas já olham para a seguinte. Tal como no mercado de transferências, também a nível de marketing a estratégia é a mesma, com já grande parte das formações a terem mostrado as suas camisolas para 2020/21. À boleia do trabalho feito pelo 'Footy Headlines' mostramos algumas delas. Há designs que prometem dar que falar...