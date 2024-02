O Benfica afinou na manhã desta quarta-feira os últimos detalhes antes da receção ao Toulouse (amanhã, 20h00), numa sessão onde Roger Schmidt não contou com Juan Bernat, que continua em tratamento, mas contou com Gianluca Prestianni, que apesar de já estar a realizar trabalho no relvado ainda cumpre a última fase de recuperação. Veja as imagens. (: Rui Minderico)

Prestianni no relvado: as imagens do treino do Benfica antes do jogo com o Toulouse