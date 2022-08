"Príncipe 10": a homenagem de Bruno Lage a Chalana que não deixou ninguém indiferente

Ainda antes de responder às questões dos jornalistas na conferência de imprensa de análise à vitória do Benfica sobre o Sporting 2-1 ), a 7 de fevereiro de 2019, Bruno Lage aproveitou para deixar uma mensagem a Fernando Chalana , dedicando-lhe o triunfo conseguido ante a formação leonina. Já esta madrugada, o treinador dos encarnados partilhou uma fotografia no Facebook ao lado da lenda benfiquista que gerou milhares de reações e dezenas de comentários com palavras de apoio ao antigo internacional português que já atravessa um momento de saúde mais complicado. Chalana morreu esta quarta-feira aos 63 anos.