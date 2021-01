Protesto contra Marselha termina com incêndio no centro de treinos da equipa de Villas-Boas

Os adeptos do Marselha espalharam um pouco por toda a cidade tarjas contra a formação orientada por André Villas-Boas e a direção do Clube. O protesto seguiu para o centro de treinos do Marselha, com os adeptos a tentarem forçar a entrada , e terminou com um incêndio nas instalações do clube francês. Ambiente quente nas horas que antecede o jogo frente ao Rennes (às 20H)