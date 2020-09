O Concurso de Saltos Internacional (CSI) que decorre este domingo em Esposende - e que teve início na sexta-feira, dia 11 - tem a presença de público, sem o devido distanciamento social sugerido pelas entidades nacionais de saúde, nas bancadas do Clube Hípico do Norte. "A adesão do público foi uma das nossas apostas", disse Bruno Barros, o principal organizador do concurso, em declarações à Sport TV. [Frames: Sport TV]