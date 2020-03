A reta final do PSG-Borussia Dortmund ficou marcada por uma grande confusão no relvado do Parque dos Princípes depois de um lance entre Emre Can e Neymar. Os jogadores das duas equipas envolveram-se com vários empurrões junto aos bancos de suplentes e o médio da equipa alemã acabou por ver vermelho direto. [Imagens: Reuters]