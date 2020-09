PSG 'lança-se' à Ásia: camisolas com nomes de jogadores em mandarim rende milhões de seguidores

Com vista à expansão da marca, o Paris Saint Germain lançou uma campanha no domingo último fazendo entrar os seus jogadores em campo, no encontro diante do Nice, com os seus nomes escritos com caracteres chineses nas camisolas. A iniciativa foi de tal forma um sucesso nas redes sociais que o Paris Saint-Germain conseguiu chegar aos 2 milhões de seguidores no Sina Weiboo - uma das mais populares redes sociais na China. Um verdadeiro negócio da China. [Imagens: Reuters, Action Images e Paris Saint-Germain]