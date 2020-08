O Paris Saint-Germain apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões ao derrotar a Atalanta porno Estádio da Luz com reviravolta épica nos minutos finais e os festejos foram bastante efusivos em pleno relvado. Os parisienses voltam, assim, a estar entre as 4 melhores equipas da liga milionária. Algo que já não acontecia há 15 anos. Na época 1994/95, a formação da capital francesa atingiu as 'meias' e seria eliminada pelo AC Milan com um agregado de 3-0 nas duas mãos. Imagens: [Reuters e Lusa/EPA]